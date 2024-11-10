Kayseri'de sünger atölyesinde korkutan yangın!

Melikgazi ilçesinde bulunan sünger atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Kayseri'de sünger atölyesinde korkutan yangın!
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DHA
Yayınlanma: 10.11.2024 - 16:01

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi Ağaç İşleri Sitesi 46'ncı Cadde'deki bir sünger atölyesinde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #Kayseri #sünger #Yangın #atölye

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