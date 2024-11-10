12 saattir yanıyordu... Kayseri'de mantar üretim tesisindeki yangın söndürüldü!
Kocasinan ilçesinde bulunan mantar üretim tesisinde çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 12 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Düver Mahallesi’nde bulunan mantar üretim tesisinde saat 22.00 sıralarında yangın meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede tesisin büyük bölümünü kapladı.
İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve jandarma sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 12 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Tesiste büyük çapta hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Berat Albayrak hakkında yeni iddia
- 'Soba' faciasında annenin ifadesi ortaya çıktı
- İlk çıktığında Bitcoin'e 100 TL yatırmış olsaydınız!
- Özel'den asgari ücret için açık çağrı
- Bahçeli'nin azarladığı gazeteci konuştu
- İstanbul'dan kaçanlar 5 kente akın etti
- 12 ve 13 yaşında bebek doğuran çocuklar
- Motorcular şikayetçi oldu!
- O soru kızdırdı, gazeteciyi azarladı!
- Cep telefonunuzun izlendiğini nasıl anlarsınız?