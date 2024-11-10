12 saattir yanıyordu... Kayseri'de mantar üretim tesisindeki yangın söndürüldü!

Kocasinan ilçesinde bulunan mantar üretim tesisinde çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 12 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

12 saattir yanıyordu... Kayseri'de mantar üretim tesisindeki yangın söndürüldü!
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DHA
Yayınlanma: 10.11.2024 - 12:30

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Düver Mahallesi’nde bulunan mantar üretim tesisinde saat 22.00 sıralarında yangın meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede tesisin büyük bölümünü kapladı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve jandarma sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 12 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Tesiste büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #itfaiye #Kayseri #mantar #Yangın

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