Bir anda alev aldı... İşçilerin yatakhanesinde yangın!

Yayınlanma: 10.11.2024 - 15:31

Güncelleme: 10.11.2024 - 15:31

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Dikmece Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında yangın çıktı.

Şantiyede çalışan işçilerin kaldığı yatakhane alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesinin devam ettiği belirtildi.