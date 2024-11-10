Bir anda alev aldı... İşçilerin yatakhanesinde yangın!

Hatay'da şantiye alanında işçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesinin sürdüğü aktarıldı.

Bir anda alev aldı... İşçilerin yatakhanesinde yangın!
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İHA
Yayınlanma: 10.11.2024 - 15:31

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Dikmece Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında yangın çıktı.

Şantiyede çalışan işçilerin kaldığı yatakhane alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesinin devam ettiği belirtildi.


Etiketler: #hatay #İşçi #şantiye #Yangın

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