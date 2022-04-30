Kayseri'de şüpheli ölüm: 13. kattan düşen genç yaşamını yitirdi
Kayseri'nin Talas ilçesinde 13. kattan düşen 22 yaşındaki R.G. hayatını kaybetti. R.G.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin lçeye bağlı Anayurt Mevlana Mahallesi Halef Hoca Caddesi'nde, R.G'nin (22) oturduğu binanın 13. katından düştüğü ihbarını alan sağlık ekipleri, olay yerine gitti.
Ekipler, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. R.G'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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