Kayseri'de şüpheli ölüm: 13. kattan düşen genç yaşamını yitirdi

Kayseri'nin Talas ilçesinde 13. kattan düşen 22 yaşındaki R.G. hayatını kaybetti. R.G.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

cumhuriyet.com.tr
30 Nisan 2022 Cumartesi, 07:30
Kayseri'de şüpheli ölüm: 13. kattan düşen genç yaşamını yitirdi
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Kayseri'nin lçeye bağlı Anayurt Mevlana Mahallesi Halef Hoca Caddesi'nde, R.G'nin (22) oturduğu binanın 13. katından düştüğü ihbarını alan sağlık ekipleri, olay yerine gitti.

Ekipler, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. R.G'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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