Kayseri'de şüpheli ölüm: 9. kattan düşen 16 yaşındaki Hayrunnisa hayatını kaybetti
Kayseri'de, 10 katlı binanın 9'uncu katındaki pencereden düşen 16 yaşındaki Hayrunnisa G., hayatını kaybetti.
Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi'ndeki 10 katlı binada, saat 00.15 sıralarında Hayrunnisa G., 9'uncu kattaki odasındaki pencereden zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç kızı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Tedaviye alınan Hayrunnisa G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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