Kayseri'de 'tefeci' operasyonu: 7 gözaltı

Yayınlanma: 11.07.2023 - 15:33

Güncelleme: 11.07.2023 - 15:34

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yaparak, esnafı zor durumda bırakan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda şüphelilerin, esnaflık yapan kişilere 'ödünç para' adı altında faizle para vererek, zorla senet imzalattıkları belirlendi. Bu yöntemle 7 kişinin tefecilik yaptığı tespit edildi.

POMPALI TÜFEK VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda, senet, verilen paraların tutulduğu ajanda, pompalı tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.