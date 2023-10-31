Kayseri’de tefecilik, tehdit ve dolandırıcılık operasyonu: 7 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 'tefecilik', 'tehdit' ve 'dolandırıcılık' suçlarından 7 şahıs yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 31.10.2023 - 15:41
Kayseri’de tefecilik, tehdit ve dolandırıcılık operasyonu: 7 gözaltı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, tefecilik, tehdit ve nitelikli dolandırıcılık olaylarına karışan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda 7 şahıs yakalandı.

Yapılan aramalarda ele geçirilen belge ve dokümanlar ile dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan 7 kişi emniyete götürüldü.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kayseri Operasyon

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