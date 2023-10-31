Kayseri’de tefecilik, tehdit ve dolandırıcılık operasyonu: 7 gözaltı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 'tefecilik', 'tehdit' ve 'dolandırıcılık' suçlarından 7 şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, tefecilik, tehdit ve nitelikli dolandırıcılık olaylarına karışan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda 7 şahıs yakalandı.
Yapılan aramalarda ele geçirilen belge ve dokümanlar ile dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan 7 kişi emniyete götürüldü.
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