Kayseri’de tefecilik, tehdit ve dolandırıcılık operasyonu: 7 gözaltı

Yayınlanma: 31.10.2023 - 15:41

Güncelleme: 31.10.2023 - 15:41

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, tefecilik, tehdit ve nitelikli dolandırıcılık olaylarına karışan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda 7 şahıs yakalandı.

Yapılan aramalarda ele geçirilen belge ve dokümanlar ile dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan 7 kişi emniyete götürüldü.