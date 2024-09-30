Kayseri’de terör örgütü bağlantılı 16 şahıs yakalandı

Yayınlanma: 30.09.2024 - 11:12

Güncelleme: 30.09.2024 - 11:14

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 6 şahıs, dini istismar eden terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 7 şahıs ve FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3 şahıs olmak üzere toplamda 16 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.