Kayseri’de terör örgütü bağlantılı 16 şahıs yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 16 şahıs yakalandı.

Kayseri’de terör örgütü bağlantılı 16 şahıs yakalandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 30.09.2024 - 11:12

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 6 şahıs, dini istismar eden terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 7 şahıs ve FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3 şahıs olmak üzere toplamda 16 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.


Etiketler: #Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü #Kayseri

İlgili Haberler

Vincenzo Montella'dan Kayserispor'a ziyaret

Vincenzo Montella'dan Kayserispor'a ziyaret
Kayseri’de aynı yerde iki ayrı kaza: 2 yaralı

Kayseri’de aynı yerde iki ayrı kaza: 2 yaralı
MasterChef yağlama nasıl yapılır? Püf noktalarıyla Kayseri mutfağının sevilen lezzeti yağlama tarifi...

MasterChef yağlama nasıl yapılır? Püf noktalarıyla Kayseri mutfağının sevilen lezzeti yağlama tarifi...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler