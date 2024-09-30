MasterChef yağlama nasıl yapılır? Püf noktalarıyla Kayseri mutfağının sevilen lezzeti yağlama tarifi...

Yayınlanma: 30.09.2024 - 10:44

Güncelleme: 30.09.2024 - 10:44

Kayseri mutfağının sevilen lezzeti yağlamanın nasıl yapıldığı merak ediliyor. Enfes sosu ve kıymasıyla çok sevilen bu geleneksel lezzet evde çok pratik bir şekilde hazırlanabilir. İşte Kayseri mutfağının sevilen lezzeti yağlama tarifi...

MALZEMELER

Hamuru için:

5 su bardağı un

1 paket instant maya (10 g)

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

1,5 su bardağı ılık su

Kıymalı harç için:

400 g kıyma

1 büyük soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

3 adet domates (rendelenmiş)

2 adet yeşil biber (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı salça (domates veya biber salçası)

1 çay bardağı su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Servis için:

Sarımsaklı yoğurt

Kıyılmış maydanoz

YAPILIŞI

Bir karıştırma kabında un, maya, tuz ve şekeri karıştırın.

Ilık suyu azar azar ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamuru yoğurduktan sonra üzerini örtün ve 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.

Geniş bir tavada sıvı yağı ısıtın.

Soğan ve sarımsağı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Kıymayı ilave edin ve suyunu çekene kadar kavurmaya devam edin.

Doğranmış biberleri ekleyip birkaç dakika daha pişirin.

Salçayı ekleyin, ardından rendelenmiş domatesleri ve suyu ilave ederek karıştırın.

Baharatları ekleyip harcı kısık ateşte 10-15 dakika pişirin.

Mayalanan hamurdan bezeler alın ve unlu zeminde yuvarlak ince ekmekler açın.

Kızgın tavada her iki yüzünü pişirin. Tüm hamurları pişirdikten sonra üst üste koyun.

Her bir pişen ekmeğin üzerine kıymalı harçtan yayın ve üst üste dizin.

Kat kat ekmek ve harç koyarak yağlamayı hazırlayın.

En üst kata da harç sürdükten sonra dilimleyin.

Sarımsaklı yoğurt ve kıyılmış maydanozla servis edin.