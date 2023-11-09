Kayseri'de terör örgütü IŞİD şüphelisi tutuklandı

Kayseri'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 09.11.2023 - 16:26
Kayseri'de terör örgütü IŞİD şüphelisi tutuklandı
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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik operasyon düzenlendi.

Suriye'de bulunduğu dönemde IŞİD'in içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen zanlı, merkez Melikgazi ilçesindeki bir adreste yakalandı.

Jandarma, ikamette bulunan dijital materyallere el koydu.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.


Kayseri IŞİD

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