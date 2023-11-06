Operasyonda 1’i IŞİD şüphelisi 8 kişi yakalandı

Yayınlanma: 06.11.2023 - 15:12

Güncelleme: 06.11.2023 - 15:13

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından 4 Kasım tarihinde Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile mücadele çerçevesinde operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda 1 organizatör ve 7 kaçak göçmen olmak üzere kayıtsız toplam 8 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Şüphelilerden birinin IŞİD terör örgütüne üye olma suçundan arandığı tespit edildi.

Söz konusu olayda yakalanan 1 şüpheli, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti organizatörlüğü yapma suçundan tutuklandı.