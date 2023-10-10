Kayseri’de ülkeye yasadışı yollarla giren şahıslara eş zamanlı operasyon: 21 gözaltı

Kayseri’de ülkeye yasadışı yollarla gelen ve illegal olarak kalmaya devam eden yabancı uyruklu şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 kişi yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 10.10.2023 - 13:57
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasadışı yollarla gelen ve illegal olarak kalmaya devam eden yabancı uyruklu şahıslara yönelik çalışma başlattı. Kentte eş zamanlı olarak 6 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 21 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 21 kişi, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.


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