Kayseri’de ülkeye yasadışı yollarla giren şahıslara eş zamanlı operasyon: 21 gözaltı

Yayınlanma: 10.10.2023 - 13:57

Güncelleme: 10.10.2023 - 14:08

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasadışı yollarla gelen ve illegal olarak kalmaya devam eden yabancı uyruklu şahıslara yönelik çalışma başlattı. Kentte eş zamanlı olarak 6 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 21 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 21 kişi, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.