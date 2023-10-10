Son Dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı... 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
Son dakika gelişmesi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma birliklerimizin sınır bölgelerimizde düzenlediği 117 operasyonda 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphelisinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, insan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceklerini vurgulayarak, "Türkiye genelinde Jandarma birliklerimiz tarafından son 5 gün içinde sınır bölgelerimizde gerçekleştirilen İHA, Helikopter ve Cayrokopter destekli 117 operasyonda, 181 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 62’si tutuklandı. 14’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonlarda 4 bin 758 düzensiz göçmen yakalandı. Ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatıldı. Operasyonları düzenleyen kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Terörle, onların iş birlikçileriyle, göçmen kaçakçısı organizatörleriyle, zehir tacirleriyle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.
JANDARMA BİRLİKLERİMİZİN SINIR BÖLGELERİMİZDE DÜZENLEDİĞİ 1??1??7?? OPERASYONDA 1??8??1?? GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 10, 2023
? İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceğiz.
Türkiye… pic.twitter.com/Al9FR5sOgj
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