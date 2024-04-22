Kayseri’deki uyuşturucu operasyonlarında 21 kişi tutuklandı

Kayseri’de geçtiğimiz hafta düzenlenen 18 farklı operasyonda gözaltına alınan 41 kişiden 21’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2024 - 10:10
Kayseri’deki uyuşturucu operasyonlarında 21 kişi tutuklandı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; uyuşturucu tacirlerinin yakalanması amacıyla 14-21 Nisan tarihleri arasında kentin farklı noktalarında çalışmalarını sürdürdü.

18 farklı operasyon düzenleyen ekipler; 41 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 21’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan aramalarda ise, 5 kilo kg narkotik madde, uyuşturucu ve uyarıcı hapların yanı sıra 2 adet de hassas terazi ele geçirildi.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına karşı yürütülen mücadelenin devam edeceği belirtildi.


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