Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Kayseri'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Arama yapılan evlerin birinde tuvalet taşının gider borusunda uyuşturucu bulundu.

DHA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 09:58
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık takibin ardından 13 adrese 115 personelin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenledi. Baskınlarda 11 kişi yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 26 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 3 gram sentetik kannabinoid, 5 tüfek, 2 tabanca, 79 sentetik hap, 5 tabanca fişeği, 5 kurusıkı tabanca, 4 çalıntı bilgisayar, 37 çalıntı telefon, 6 çalıntı tablet, 2 çalıntı otomobil teybi, 14 bıçak, 3 çalıntı hoparlör ve 2 çalıntı keman ele geçirildi.

Evlerin birinde tuvalet taşının gider borusundan uyuşturucu çıkarıldığı bildirildi.  Aralarında 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan aranan şüphelilerin de olduğu 11 kişi, polis merkezine götürüldü.


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