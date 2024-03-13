Kayseri'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Kayseri'nin Akkışla ilçesindeki iki katlı evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 13.03.2024 - 17:51
Kayseri'de evde çıkan yangında 1 kişi öldü
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Alınan bilgiye göre, Fatma Yüce ve ailesinin yaşadığı Şen Mahallesi'ndeki iki katlı evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dumandan etkilenen 4 çocuk annesi Yüce, ambulansla Akkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yüce, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


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