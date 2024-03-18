Kayseri’de kaçakçılık operasyonu: 14 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 18.03.2024 - 10:10

Güncelleme: 18.03.2024 - 10:11

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10-17 Mart tarihleri arasında kaçakçılığı önlemek amacıyla operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda; 1 adet tam otomatik tabanca, 3 adet ruhsatsız tabanca, 77 adet silah üst kapağı ve namlusu, 3 adet ruhsatsız tüfek, 50 adet tabanca mermisi, bin paket kaçak sigara, 56 adet elektronik sigara, 1 adet sigara sarma makinası, 24 bin 900 adet içi doldurulmuş makaron, bin 424 adet puro, 1 adet el telsizi ve 1 adet demir kelepçe ele geçirildi.

Gözaltına alınan 35 şüpheliden 14’ü de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.