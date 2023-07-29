Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 17 zanlı yakalandı

Kayseri'de narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 29.07.2023 - 17:41
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 17 zanlı yakalandı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 270 gram sentetik uyuşturucu, 25 gram esrar, 65 uyuşturucu içerikli hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi. 

Gözaltına alınan 17 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


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