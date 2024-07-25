Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 25.07.2024 - 11:06
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli yakalandı
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Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapan kişilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, M.A, O.S, E.E, T.T. ve M.G. gözaltına alındı.

Aramalarda, 2 kilo 436 gram sentetik uyuşturucu ve esrar ile bir miktar kimyasal sıvı ele geçirildi.


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