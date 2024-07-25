Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli yakalandı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapan kişilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, M.A, O.S, E.E, T.T. ve M.G. gözaltına alındı.
Aramalarda, 2 kilo 436 gram sentetik uyuşturucu ve esrar ile bir miktar kimyasal sıvı ele geçirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Düzce'de ilk hasat meyveleri 350 TL'den satılıyor...
- Aşırı derecede saf olan 3 burç
- Grubunu uyardı: 'Meclis tatile girmeden...'
- İktidarın emeklilik sistemi planı
- CHP'den Erdoğan'a belediye borçları yanıtı
- 'Eş değiştirme festivali' köylüleri isyan ettirdi!
- Genç çiftçi İlk hasadını yaptı: Tarlada kilosu 10 TL
- Aşırı sıcaklar hasadını geciktirdi: 1 tanesi 1 kilo ağır
- 154’lükler şimdi ne yapacak?
- Yeniden Refahlı başkandan 'sokak hayvanları' resti