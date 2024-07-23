Mardin’de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları: 31 gözaltı

Mardin’de polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 31 şahıs gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 13:37
Mardin’de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları: 31 gözaltı
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Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, 15-21 Temmuz arasında gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarının bilançosunu açıkladı.

Kaçakçılık operasyonlarında, 11 bin 630 paket kaçak sigara, 19 kilogram kaçak pipo tütünü, 563 litre kaçak içki, 439 adet kaçak emtia, 6 adet kaçak cep telefonu ele geçirildiği belirtildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda ise 1 kilo 31 gram skunk, 86 gram esrar, 9 adet sentetik ecza, 7 gram metamfetamin ele geçirildiği belirtildi.

Operasyonlarda 31 şahıs gözaltına alınırken, 1 şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.


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