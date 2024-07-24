Taksi ve araçta ele geçirilen uyuşturucuya 7 gözaltı

Kocaeli'de narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 1'i taksi olan 2 araçta, 1 kilo 532 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 24.07.2024 - 15:00
Taksi ve araçta ele geçirilen uyuşturucuya 7 gözaltı
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmalarında Kocaeli'ye uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Konuyla ilgili çalışmaları derinleştiren ekipler, 1'i taksi olmak üzere 2 aracı takibe aldı. Dün durdurulan araçlarda narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda 9 paket halinde 1 kilo 532 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Operasyonda araç sürücüleriyle birlikte, olayla alakası olduğu iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. 


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