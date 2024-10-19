Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli yakalandı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, H.G.D (22), K.Y (19), F.D (20), H.K. (42) ve Y.Y. (44) gözaltına alındı, 10 parça halinde 88,1 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: #Kayseri
En Çok Okunan Haberler
-
- Yenidoğan çetesinin çalıştığı özel hastaneler ifşa oldu
- İşte 'Yenidoğan çetesi' liderinin ilk ifadesi!
- Üç harfli market zincirinde sağlık skandalı!
- 'Yenidoğan' skandalına karışan kişiler ifşa oldu
- Özel'i 'onaylamayan' seçmenlerin partisi dikkat çekti
- İşletme, iade taleplerini durdurdu
- Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan ilk açıklama
- İsrailli bakanın skandal paylaşımına sert tepki!
- '1989'dan beri hukukumuz var'
- Yenidoğan çetesi lideri YouTube programına bile katılmış