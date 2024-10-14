Kayseri'de kaçakçılık operasyonu: 3 zanlı yakalandı

Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de kaçakçılık operasyonu: 3 zanlı yakalandı
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AA
Yayınlanma: 14.10.2024 - 09:44

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kente kaçak sigara ve cep telefonu getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 3 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara, 25 cep telefonu ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

Olayla ilgili D.M, T.Ç. ve A.Ç. gözaltına alındı, kullandıkları tırlara el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Etiketler: #Kayseri

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