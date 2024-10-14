Kayseri'de kaçakçılık operasyonu: 3 zanlı yakalandı
Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kente kaçak sigara ve cep telefonu getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 3 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara, 25 cep telefonu ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.
Olayla ilgili D.M, T.Ç. ve A.Ç. gözaltına alındı, kullandıkları tırlara el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: #Kayseri
En Çok Okunan Haberler
-
- Bankalardan limit düşürmek isteyenlere uyarı
- Hizbullah'ın İsrail'e saldırısında onlarca yaralı!
- Hazal Kaya: 1 senedir şiddete maruz kalıyorum
- Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
- 'Vermezsen sonun Filistin olur'
- Sessizliğini bozdu: Türkiye'ye dönecek mi?
- En güvenilir 20 milletvekili kim?
- İlber Ortaylı 'Milli bir felaket' diyerek herkesi uyardı
- 35 sene sonra ilk kez 'plütonyum çekirdeği' ürettiler
- Demet Tuncer: CIA'in teklifini reddettim!