Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: Salça bidonlarının içinde gizlemişler!
Kayseri'de salça doldurulmuş bidonlara gizlenen 592,55 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başka ilden Kayseri'ye uyuşturucu madde nakledileceği bilgisi üzerine, kontrol noktasında durdurdukları bir araçta, narkotik dedektör köpeği eşliğinde arama yaptı.
Aramada, içinde salça olan bidonlara gizlenmiş 592,55 gram uyuşturucu madde ile 7 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.B.'nin (31) emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.
Etiketler: #Bidon #Kayseri #salça #uyuşturucu
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