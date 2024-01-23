Kayseri'de uyuşturucu operasyonu... Teknik takip 4 ay sürdü!

Yayınlanma: 23.01.2024 - 12:34

Güncelleme: 23.01.2024 - 12:34

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde 4 ay süren teknik takip sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada; 21 kilo 146 gram uyuşturucu madde, 3 bin 794 sentetik hap, 14 tabanca, 59 fişek ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 36 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.