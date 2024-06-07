Kayseri'de viyadükte erkek cesedi bulundu

Kayseri’nin Talas ilçesinde bulunan viyadükte bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 07.06.2024 - 10:58
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tablakaya Mahallesi’nde bulunan Derevenk Viyadüğünde yurttaşlar hareketsiz şekilde yatan birini gördü.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler şahsın bulunduğu alana ulaşmak için yoğun çaba sarf ederken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Ekipler tarafından yapılan incelemelerde cesedin E.Ö.’ye (28) ait olduğu belirlendi. İncelemelerin ardından E. Ö.’nün cansız bedenini iş makinesi yardımıyla viyadükten çıkartılıp, hastane morguna götürüldü. Ekiplerin, E.Ö.’nün intihar etmiş olabileceği üzerinde durduğu öğrenildi.


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