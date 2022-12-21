Kayseri'de yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Yaklaşan yılbaşı öncesi sahte alkol ticaretine yönelik operasyonlar sürüyor. Kayseri'de düzenlenen operasyonda 90 şişe sahte içki, 30 litre etil alkol, 51 sahte bandrol ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

AA
21 Aralık 2022 Çarşamba, 21:30
Kayseri'de yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
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Devletin alkollü içeceklere uyguladığı fahiş ÖTV zamları vatandaşı kaçak ve merdiven altı içkiye itti. Sahte içki kaynaklı ölümlerde artış sürerken, polis ekiplerinin yılbaşı öncesi operasyonları da sürüyor.

Son olarak Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki kişinin yılbaşında piyasaya sahte içki süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kimlik ve adres bilgisine ulaştığı iki şüpheliyi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 90 şişe sahte içki, 30 litre etil alkol, 51 sahte bandrol, sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 79 malzeme, kurusıkı tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


 


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