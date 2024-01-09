Kayseri'de zehirlenme şüphesi: 12 öğrenci hastanelik oldu

Kayseri'de evden getirdikleri yiyeceklerden yiyen 12 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

DHA
Yayınlanma: 09.01.2024 - 16:04
Kayseri'de zehirlenme şüphesi: 12 öğrenci hastanelik oldu
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Olay, saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

9'uncu sınıf öğrencileri, aralarında anlaşarak evlerinden okula yiyecek getirdi. Öğle arasında yiyecekleri tüketen öğrencilerden bazıları rahatsızlandı.

İhbarla okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, 12 öğrenciyi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırdı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kayseri Zehirlenme öğrenci

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