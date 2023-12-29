Isparta’da KYK yurdunda skandal... 110 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu!

Yayınlanma: 29.12.2023 - 08:34

Güncelleme: 29.12.2023 - 08:34

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde bulunan KYK Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu’nda skandal bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; yurtta kalan öğrenciler akşam yemeğinde yedikleri kuru fasulye, pilav ve triliçe tatlısı sonrası mide bulantısı, ishal ve kusma şikâyetiyle rahatsızlandı.

İhbar üzerine öğrenci yurduna çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesi ile Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Hastanenin acil servisi ve koridorlarda serum tedavisi uygulanan öğrenciler tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yemekten alınan numuneler tahlile gönderildi.

