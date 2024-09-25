Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 1 kişi yaralandı
Kayseri'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Etiler Sokak'ta sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 38 AB 074 plakalı halk otobüsü, 38 RL 246 plakalı otomobil ve 38 FE 863 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 38 FE 863 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yaralı sürücü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: #Kayseri #zincirleme trafik kazası #trafik kazası
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