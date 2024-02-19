Kayseri'deki cinayete ilişkin yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 19:29
Kayseri'deki cinayete ilişkin yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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Bozantı Caddesi'nde B.Ü'nün pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan A.G, Y.D, R.U. ve S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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NE OLMUŞTU?

Kayseri'de 2 gün önce Bozantı Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine pompalı tüfekle yaralanan B.Ü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaçan şüpheliler A.G, Y.D, R.U. ve S.A polis ekiplerince yakalanmıştı.


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