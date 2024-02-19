Kayseri'deki cinayete ilişkin yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Bozantı Caddesi'nde B.Ü'nün pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan A.G, Y.D, R.U. ve S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Göz Atın
NE OLMUŞTU?
Kayseri'de 2 gün önce Bozantı Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine pompalı tüfekle yaralanan B.Ü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Kaçan şüpheliler A.G, Y.D, R.U. ve S.A polis ekiplerince yakalanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gözaltına alınan Altun'dan 'laiklik' hatırlatması!
- Eşinden dikkat çeken paylaşım!
- Cumhuriyet'e konuştu: Kadın taşlayan Taliban aklı
- Lütfü Savaş'tan ilk açıklama
- ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’
- Emeklilere 'ek zam' hazırlığı
- İYİ Parti'de kritik istifa
- ‘Siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz?’
- 'İslam devletinin yolu açılır'
- Çalışma saatlerine ilişkin yeni düzenleme!