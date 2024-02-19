Esenyurt'taki tekel bayi cinayetinin ilk duruşması görülüyor: Sanıklar savunma yapıyor

Yayınlanma: 19.02.2024 - 11:43

Güncelleme: 19.02.2024 - 12:21

Duruşmada sanık Tarık Özer savunmasında Yunus Emre Erzen’in babası Cantürk Erzen’i 2015 yılından beri tanıdığını dile getirerek "Hem ticari ilişkim hem arkadaşlığım vardı. Benden 70 ton demir aldılar ve bana çek verdiler. Bu çeklerin birini ödediler diğerini ödemediler. Ben de onları aradım ancak cevap vermediler. Daha sonra avukatıma söyledim" dedi.

Olay günü marinada kitap okuduğunu belirten Özer, "Cantürk Erzen’in bize küfür ettiğini paylaşımları gördüm. Yolda gelirken beni ortak arkadaşlar aradı. Cantürk Erzen’in paylaşımını gördün mü dediler. Hem paramızı almış hem bizi rezil etmiş dedim. Cantürk Erzen’i aradım paylaşımları kaldırması için ancak ulaşamadım. Daha sonra ‘tekel bayinde içiyordur’ dedim ve tekele gittik. İçeri girince 3 kişi vardı biri Yunus Emre’ydi. Yunus Emre çok saygılı bir çocuktu ancak o gün hiç öyle görünmüyordu. Kinayeli konuşmaya başladı. Kardeşimle Yunus Emre itişip kakıştılar. Ben de olay büyümemesi için Batuhan Bayındır ile Yunus Erzen’i engelledim. Sırtım dönükken silah sesi duydum. O panikle bir anda silahla Yunus Emre’yi ayağından vurdum sadece etkisiz hale getirmek için. 2-3 el de yere ateş ettim. Kimseyi öldürme kastı yoktu. Kardeşimi, oğlumu ve kendimi korudum. Olay bir dakikada gelişti. Bir anlık gelişen bir olay" ifadelerini kullandı.

Olaya gitmeden evvel marinada kitap okuduğunu söyleyen Özer’e müştekilerin avukat Kerim Bahadır Şeker hangi kitabı okuduğunu sordu. Tarık Özer hatırlamadığını söyledi. Avukat Şeker’ silahın ruhsatlı mı?’ sorusunu yöneltti. Özer ise ruhsatsız olduğunu dile getirdi.

"ŞİŞEYLE VURDUM"

Murat Özer de savunmasında, "Cantürk Erzen’i tanırım kendisiyle husumetim yoktur. Benim bu demir ticaretinden de haberim yoktu. Olay günü marinadaydık 4 kişi. Cantürk Erzen icra celbini paylaşarak küfürlü paylaşımlar yapmıştı. Cantürk Erzen telefonlarımıza cevap vermedi. Uzlaşma amacıyla konuşmaya gittik. Servet Özer beni aradı Cantürk Erzen’in tekelde olabileceğini söyledi. Sen de bizimle gel demedik kimseye" dedi.

"Tekele girdiğimizde 3 kişi vardı" diyen Özer, "Yunus Emre Erzen alkollüydü ve kinayeli davranarak kasanın altına baktığından elimi omzuna koydum. Silahı eline alır almaz ben engel olmak için oradan bir şişe alarak vurdum. Canımı kurtarmanın derdine düşmüştüm. Ben iki silah arasında kalmışım nasıl yaşadığıma şaşırıyorum. Mağdur olmam gerekirken sanık olarak karşınızdayım. Abim orada ateş etmemiş olsaydı Yunus Emre hepimizi vuracaktı" dedi.

"SUÇSUZUM AMCAMI KORUDUM"

Sanık Azat Özer de, "Olay günü babam ve amcalarımla iş yerindeydik. 22.30 sırasında işten ayrıldım ve babam beni aradı. Daha sonra babam ve amcam yanıma geldikten sonra sürücü koltuğuna geçtim ve nereye gittiğimizi bilmiyordum. Tekele gittiğimizde Yunus Emre’nin gözü aşağıdakı silaha gitti. Korku ve panikle elime ne geçerse aldım. Şişenin dipçik kısmıyla Yunus Emre’ye vurdum. Suçsuzum amcamı korudum" ifadelerini kullandı.