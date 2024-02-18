Gazeteci cinayetlerinde 26 yıl

Yayınlanma: 18.02.2024 - 14:52

Güncelleme: 18.02.2024 - 14:52

ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), gazeteci cinayetlerinin 1997-2023 yılları arasında sürekli devam ettiği ülkeleri listeledi.

CPJ'nin 2023 verileri; Irak, Filipinler, Meksika, Pakistan, Hindistan ve Somali gibi ülkelerde gazetecilerin hedef alınmasının değişmediğini gösterdi.

26 yılın (1997-2023) verilerine göre, gazeteci ölümlerinin en yüksek olduğu ülkeler şöyle sıralandı:

Irak: 223 ölü Filipinler: 148 ölü Meksika: 145 ölü Pakistan: 88 ölü Hindistan: 79 ölü Somali: 72 ölü

İSRAİL-FİLİSTİN SAVAŞINDA CİNAYETLER YIKICI BOYUTLARA ULAŞTI

2023'te dünya genelinde 99 gazeteci öldürülürken bu sayının dörtte üçünden fazlası, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında İsrail ve Filistin arasındaki savaşı raporlayan gazetecilerden oluştu.

İsrailli askeri yetkililer gazetecileri hedef aldıklarını reddiyor ya da cinayetleri kabul ettiklerine dair eksik kanıt veriyor olsa da, Gazze'de öldürülen gazetecilerin yanı sıra, gazetecilerin aileleri de yapılan saldırılarda hayatlarını kaybetti.

İsrail ve Lübnan'daki ölümlerin hesaba dahil edilmediği rapora göre, Gazze'de toplam 69 gazeteci hayatını kaybetti.

Raporda ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında 2022 yılında 13 gazetecinin öldürüldüğü ifade edilirken bu sayının 2023 yılında 2'ye düştüğü belirtildi.

