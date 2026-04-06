Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım olarak atandı: İlk icraatı pankartları kaldırtmak oldu

Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yerine başkan vekili seçilene kadar Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan kayyım olarak atandı.

Bozbey'in yerine atanan vali yardımcısının ilk icraatı CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mustafa Bozbey'in görüntülerinin bulunduğu pankartı kaldırmak oldu.

''BUGÜN DE YARIN DA KAYBETMEYE MAHKUM''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut pankartların kaldırıldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

''Tahammülsüzlüğün bu kadarı!

Bursa Büyükşehir Belediyemize kayyım olarak atanan vali yardımcısının ilk icraatı; Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’in pankartlarını indirtmek oldu.

Bu yalnızca bir pankart indirme meselesi değildir; doğrudan doğruya millet iradesine ve demokrasiye yönelmiş açık bir meydan okumadır.

Seçilmişleri yok sayan, halkın tercihini görmezden gelen bu anlayış; gücünü milletten değil, yetkiyi keyfi biçimde kullanmaktan almaktadır.

Ancak kayyım siyaseti, dün olduğu gibi bugün de yarın da kaybetmeye mahkumdur.''