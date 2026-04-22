Kayyım sonrası Tele1 satışta: 'Eğer satsaydık ben tutuklanmayabilirdim'

22.04.2026 04:00:00
Batuhan Serim
TMSF, kayyım olarak atandığı Tele1’i 28 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı. Açık teklif usulüyle yapılacak ihale tartışma yarattı.

TMSF, genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ’ın “casusluk” soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından kayyım olarak atandığı Tele1 televizyonunu satışa çıkardı. Açık teklif usulüyle düzenlenecek ihalede muhammen bedel 28 milyon TL olarak belirlendi.

Cumhuriyet’e konuşan avukat Hüseyin Ersöz, kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmaksızın suç konusu olduğu iddiasıyla malvarlığı değerlerinin satışa çıkarılmasının mülkiyet hakkına ölçüsüz bir müdahale olduğunu söyledi.

Satış kararına, sosyal medya hesabından tepki gösteren Yanardağ ise “Tele1’e kayyım atayan iktidar, şimdi de TMSF eliyle satışa çıkararak kanalımızı yağmalamaya ve yandaşları peşkeş çekmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Daha önce kanalın satılmasına yönelik çok yüksek meblağda teklif geldiğini ancak bu teklifi reddettiklerini açıklayan Yanardağ, “Eğer satsaydık ben tutuklanmayabilirdim. Zaten teklif sahipleri ‘Artık biraz rahat yaşamayı hak ettiğimi’ söyleyerek uyarı da yapmışlardı” dedi. 

