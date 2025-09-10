Kayyum krizinde bant daraltma tepkisi: 'Özgürlüklere doğrudan müdahale'

Birçok toplumsal olayda olduğu gibi CHP İstanbul İl Yönetimi’ne yönelik kayyum uygulamasında da bant daraltma yapıldı. 6 Şubat depreminde yapılan bant daraltmasını yargıya taşıyan avukat Cihat Açıkalın, “bant daraltma” uygulaması, aslında teknik bir düzenleme gibi sunulsa da özünde anayasal hak ve özgürlüklerimizi doğrudan hedef alan bir müdahaledir” dedi.

Yapılanın dünyada örneği olmadığına değinen Açıkalın, “Çin’de, Rusya’da, İran’da dahi internet sansürü farklı yöntemlerle yapılır ama ‘bant daraltma’ gibi hem teknik açıdan keyfi hem de hukuk açısından ölçüsüz bir yöntem görülmemiştir” diye konuştu. Açıkalın, bant daraltma sırasında sağlıktan afet yönetimine kadar birçok hayati konununda risk altına girdiğine dikkat çekti.

Alternatif Bilişim Derneği Başkanı avukat Faruk Çayır ise “Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 60. maddesinde yer alan ‘Gerekli tedbir alınır’dan böyle bir anlamın çıkmayacağını” kaydetti. Çayır, “İlgili maddeyi şehir ya da ülke bazında topyekûn uygulamak hukuki değildir. Zaten bu maddenin bu şekilde kullanılması sonrası açılan iptal davaları da Anayasa Mahkemesi’nde bekliyor” ifadelerini kullandı.