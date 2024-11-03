Kayyum protestosunda arbede: Maltepe'de polis barikatı aşıldı!

Yayınlanma: 03.11.2024 - 19:05

Güncelleme: 03.11.2024 - 19:09

CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne atanan kayyum ve Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına yönelik tepkiler devam ediyor.

CHP Maltepe İlçe Başkanlığı, "Kayyum defol, halkın iradesine sahip çıkıyoruz, meydanlarda buluşuyoruz!" sloganı ile duyurduğu eylemde birçok CHP'li ve yurttaş bir araya geldi.

Maltepe Cumhuriyet Meydanı'na yürümek isteyen CHP'lilere polis müdahale etmek istedi. Çıkan arbede de polis barikatı aşıldı, CHP Maltepe İlçe Örgütü meydana yürüdü.

Konu hakkında TV100'den Barış Yarkadaş'a konuşan CHP Maltepe İlçe Başkanı Kenan Otlu, "Bugün AKP'nin iktidara gelişinin 22'nci yıldönümü. Ülkeyi 22 yıl sonra getirdikleri yer kayyum ve halk iradesinin gaspı. İktidarın hukuksuz uygulamalarına teslim olmayacağız. Bugün önünüze dikilen barikatları aştık. Yarın da aşacak ve hukuksuzlukları teşhire devam edeceğiz" dedi.