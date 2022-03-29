Kayyum rektör İnci'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: 'Ne kastettiğini anlamakta güçlük çekiyorum'

29 Mart 2022 Salı, 11:59

Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum rektörü Prof. Dr. Naci İnci, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yerleşkeyle ilgili de bazı düzenlemeler yaptılar. Yerleşkeyi de eski hukuki statüsüne kavuşturmak bizim görevlerimizden birisi olacaktır" sözlerine yanıt verdi.

AA'ya konuşan İnci, "Açıkçası ne kastettiğini anlamakta güçlük çekiyorum. Bizim yaptığımız her şey hukuka uygun şekilde ilerliyor. Zannedersem burada bazı öğretim üyelerinin ve öğretim elemanlarının yaptığı açıklamalar bağlamında hukuk ve iletişim fakültesini kastediyor. Hukuk ve iletişim fakültesi hakkında yargıya giden bir durum vardı. Bunlar en son yapılan itirazlar Danıştay tarafından reddedildi. Hukuki süreç sona erdi. Burada herhangi bir hukuksuzluk söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

İnci, şöyle devam etti: "Yapılan her şey hukuka uygun olarak ilerliyor. Oranın kuruluşu belli bir prosedür gereği, üniversiteden YÖK'e, YÖK'ten Cumhurbaşkanımızın onaylamasıyla devreye girmişti. Buna karşı bir itiraz vardı. Bu da yargıya gitti. En son mercide de bunlar reddedildi. Herhangi bir hukuki süreç kalmadı."

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçen hafta partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda şunları söylemişti:

"Haksız hukuksuz bir şekilde avukatlar çıkarıldı, öğrenciler çıkarıldı, hakim terk etti tam bir garabet yaşandı. Başarılı öğrencilerin yurt dışına gitmesi lazım. Yurt dışındaki bazı özel üniversitelerden bunlar kabul edilmişler, onların yurt dışı yasakları da halen devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi'nin bütün yönetimine ve iktidara seslenmek isterim, tepeden inme hukuksuz bir şekilde üniversitedeki bütün demokratik atmosferi yok ediyorsanız ve öğretim üyeleri 21. yüzyılda biz bu yönetimi istemiyoruz diye aylardır gösteriyorlarsa bütün yeni açtıkları fakülteleri, programları iktidara geldiğimizde tamamıyla kapatacağız.

Boğaziçi Üniversitesi gerçek anlamda Boğaziçi Üniversitesi olacak. Haksız hukuksuz bir şekilde belli makamlara gelenlerin de görevlerine son vereceğiz kardeşim. Eski yerlerinize tıpış tıpış gideceksiniz. Burası sıradan bir okul değil, burası Türkiye'nin göz nuru Boğaziçi Üniversitesi diyeceğiz."