Kayyum rektör izin vermedi, ODTÜ’lüler şenliklerine sahip çıktı: Jeneratöre bile tahammülleri yok!

Kayyum rektörün bahar şenliğine izin vermemesi üzerine kendi şenliklerini düzenleyen ODTÜ’lü öğrencilere CHP’den destek geldi. Şenlik alanına sokulmayan jeneratörü CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan alana getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 19:57
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Günlerce rektörlük binası önünde kalan ve farklı zamanlarda yürüyüşler gerçekleştiren öğrencilere soruşturmalar açılmış ve soruşturmaların 18 Nisan ve 24 Nisan - 05 Mayıs olarak ayrılması dikkat çekmişti. 

Rektörlükle görüşme talepleri cevapsız kalınca ODTÜ Öğrencileri ve Uluslararası Gençlik Topluluğu, şenliği yapmak için çalışmalara başlamıştı. 

Geleneksel 35. Bahar Şenliği’ne izin vermeyen kayyum rektöre karşı ODTÜ’lü öğrenciler şenliklerine sahip çıktı.

ODTÜ Rektörlüğü'nün izin vermemesi üzerine öğrencilerin düzenlediği şenliğe, konser için gerekli olan jeneratör sokulmadı. 

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, jeneratörün olduğu aracın direksiyonuna geçti ve jeneratörü şenlik alanına kadar getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Deniz Demir, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin şu paylaşımı yaptı: 

“ODTÜ’deyiz. 

Ankara Milletvekilimiz @semradincerchp ve Isparta Milletvekilimiz @yalimhalici ile birlikte üniversite yönetimi tarafından izin verilmeyen Bahar Şenlikleri organizasyonu için öğrenci arkadaşlarımızla birlikteyiz. Ses sisteminin içeri sokulmasına bile tahammül edemeyen zihniyete karşı direksiyonun başına geçerek ses sistemini Devrim Stadı’na soktuk.”


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