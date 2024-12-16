‘Kayyum siparişiyle’ gündeme gelen Ortahisar Belediyesi’nde iktidarın baskıları bitmiyor: Seçim kazanmak suç mu?

Yayınlanma: 16.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.12.2024 - 04:00

31 Mart’ta seçimi kazanarak göreve gelen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, sorunları ve buna karşın yapılan hizmetleri Cumhuriyet’e anlattı.

Belediyeyi alacakları dışında 1 milyar 227 milyon lira borçla devralan Kaya, “Onlardan tahsil edilmeyen bu borçları, bizden tahsil etmek en hafif tabirle çifte standarttır, insafsızlıktır. Bu uygulamayla CHP’li belediyeler ekonomik olarak hizmet yapamaz hale getirilmek isteniyor. Fakat burada CHP’li belediyeler değil, bizzat hizmetten mahrum kalacak olan halkımız cezalandırılmaktadır. Halkın desteğini kaybettiği için yerel seçimleri de kaybeden AKP iktidarı, yanlışı yanlışla düzeltmeye çalışmaktan bir an önce vazgeçmelidir” dedi.

BORÇ AKP YÖNETİMİNDEN

Ortahisar Belediyesi’nin ve iki şirketi ORBEL ve ORKENT’in toplam SGK prim ve vergi borçlarının 505 milyon lira olduğunu söyleyen Kaya, bu borcun belediyeyi 2 dönem yöneten AKP’li yönetimden devralındığına dikkat çekti. Kaya, “Belediyemize aktarılan paradan kaynağında kesinti yapılmasına yönelik uygulama sonrasında bu ay 16 milyon vergi borcu tahakkuk ettirilmiştir” dedi.

Çifte standart ifadelerini örneklerle açıklayan Kaya, TOKİ’nin belediyeye yaşattığı zorlukları anlattı. Kaya, AKP’li yönetimin TOKİ’ye olan 196 milyon liralık borcunun 61 taksidini ödemediğini belirterek “AKP’li belediye yönetimi, tam 61 taksiti ödememiş ve kimsenin sesi çıkmamış. Ama biz belediyeyi kazanınca, tabiri caizse hemen yakamıza yapıştılar, ‘61 taksiti ödeyin!’ diye. Biz Ortahisar Belediyesi’ni kazanarak suç mu işledik? Ortahisar seçmeni bizi seçerek suç mu işledi? Bu millet er ya da geç bunun hesabını soracaktır” ifadelerini kullandı.

Kaya, AKP’li yönetimin 650 personelle kurulan belediyeyi, 1744 personel ile devrettiğini, belediyenin her ay 75 milyon TL maaş ödediğini belirtti. Kaya, “Trabzon’a hizmet için değil, adeta eşini, dostunu istihdam etmek amacıyla kurulmuş bir belediyeye çevirmişler. Trabzon sokaklarında binlerce eğitimli gencimiz işsiz iken belediyede aynı aileden 25 kişi çalışıyor” diye konuştu.

‘YA HİZMET VEREMEYECEĞİZ YA DA TORPİLLİLERİ ÇIKARTACAĞIZ’

Belediyede 500 kişilik personel fazlası olduğuna dikkat çeken Kaya, “Belediyeyi böylesine ağır bir borçla devralmamıza rağmen kimseyi çıkarmadık. Fakat bu uygulamanın ardından belediyenin ayakta kalabilmesi için işçi çıkarmak zorunda kalabiliriz, bunun sorumlusu ise belediyeye eşini, dostunu, akrabasını dolduranlar ve ‘Belediyeleri silkeleyin’ talimatını verenler olacaktır” dedi. Kaya, “AKPP, bizi buna mecbur bırakıyor. Ya 350 bin kişinin yaşadığı Ortahisar halkını belediyecilik hizmetlerinden mahrum bırakacağız ya da torpille işe alınanları işten çıkartacağız. Bunun hesabını da bize değil binlerce gencimiz Trabzon sokaklarında işsiz gezerken eşini, dostunu, partililerini belediyeye dolduranlara ve bu kanunu çıkaranlara sorsunlar” tepkisini gösterdi.