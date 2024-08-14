Kayyum yönetimi, Prof. Dr. Cem Say'ı yine görevden aldı
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı başkanlığı görevine mahkeme kararıyla dün iade edilen Prof. Dr. Cem Say, bugün yeniden görevden alındı.
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki kayyum yönetim tarafından üniversitede yapılan atamalara karşı yasal süreç başlattığı gerekçesiyle görevden alınan Prof. Dr. Cem Say, mahkeme kararıyla dün görevine iade edildi.
Ancak Cem Say, bugün yeniden dekanlık kararıyla görevinden alındı.
Görevden alınmasını sosyal medya hesabından duyuran Say, “İnanmayacaksınız ama dün mahkeme kararına göre beni atayan Dekan bugün (Rektörlükçe sunulan ve mahkemenin itibar etmediği aynı gerekçelerle) beni Anabilim Başkanlığı görevinden yine almış:) Pes eder miyim sizce?” ifadelerini kullandı.
İnanmayacaksınız ama dün mahkeme kararına göre beni atayan Dekan bugün (Rektörlükçe sunulan ve mahkemenin itibar etmediği aynı gerekçelerle) beni Anabilim Başkanlığı görevinden yine almış:)— Cem Say (@say_cem) August 14, 2024
Pes eder miyim sizce?#mobbing
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