Prof. Dr. Cem Say duyurdu: 'Boğaziçi Ü. Tarih Bölümünün dünya çapındaki hocası 'emekli' oldu'

Prof. Dr. Cem Say, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Edhem Eldem'in araştırma izni başvurusunun 'gerekçesiz' reddedilmesi üzerine emekli olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.07.2024 - 18:44
Prof. Dr. Cem Say duyurdu: 'Boğaziçi Ü. Tarih Bölümünün dünya çapındaki hocası 'emekli' oldu'
Abone Ol google-news

Boğaziçi Üniversitesi'nde tartışmalı 'kararlar' devam ediyor.

Prof. Dr. Cem Say, Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan ‘paraşüt’ atamalara karşı yasal süreç başlattığı gerekçesiyle, hukuksuz bir şekilde Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı görevinden alınmıştı. Prof. Dr. Edhem Eldem'in de araştırma izni başvurusunun gerekçesiz reddedilmesi üzerine emekli olduğu öğrenildi.

Hukuk mücadelesini kazanarak Boğaziçi'ndeki görevine dönen Cem Say, Eldem'in yaşadıklarını paylaşarak ABD'de davetli olduğu üniversiteye gideceğini açıkladı:

"Boğaziçi Ü. Tarih Bölümünün dünya çapındaki hocası Prof. Dr. Edhem Eldem yasal hakkı olan, Bölüm ve Fakülte kurullarından oybirliğiyle geçen araştırma izni başvurusunun üniversite yönetimince gerekçesiz reddedilmesi üzerine emekli oldu; ABD'de davetli olduğu üniversiteye gidiyor."

 

 


Cem Say haberleri Boğaziçi haberleri Boğaziçi Üniversitesi haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika... Mahkeme kayyum kararını haksız buldu: Prof. Dr. Cem Say görevine iade edildi

Son Dakika... Mahkeme kayyum kararını haksız buldu: Prof. Dr. Cem Say görevine iade edildi
Cem Say, Boğaziçi Üniversitesi'nde bölüm başkanlığı görevinden alındı

Cem Say, Boğaziçi Üniversitesi'nde bölüm başkanlığı görevinden alındı
Türkiye'nin konuştuğu milletvekili adayı Cem Saygı adaylıktan çekildi

Türkiye'nin konuştuğu milletvekili adayı Cem Saygı adaylıktan çekildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler