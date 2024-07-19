Prof. Dr. Cem Say duyurdu: 'Boğaziçi Ü. Tarih Bölümünün dünya çapındaki hocası 'emekli' oldu'

Yayınlanma: 19.07.2024 - 18:44

Güncelleme: 19.07.2024 - 18:47

Boğaziçi Üniversitesi'nde tartışmalı 'kararlar' devam ediyor.

Prof. Dr. Cem Say, Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan ‘paraşüt’ atamalara karşı yasal süreç başlattığı gerekçesiyle, hukuksuz bir şekilde Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı görevinden alınmıştı. Prof. Dr. Edhem Eldem'in de araştırma izni başvurusunun gerekçesiz reddedilmesi üzerine emekli olduğu öğrenildi.

Hukuk mücadelesini kazanarak Boğaziçi'ndeki görevine dönen Cem Say, Eldem'in yaşadıklarını paylaşarak ABD'de davetli olduğu üniversiteye gideceğini açıkladı:

"Boğaziçi Ü. Tarih Bölümünün dünya çapındaki hocası Prof. Dr. Edhem Eldem yasal hakkı olan, Bölüm ve Fakülte kurullarından oybirliğiyle geçen araştırma izni başvurusunun üniversite yönetimince gerekçesiz reddedilmesi üzerine emekli oldu; ABD'de davetli olduğu üniversiteye gidiyor."