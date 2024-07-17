Son Dakika... Mahkeme kayyum kararını haksız buldu: Prof. Dr. Cem Say görevine iade edildi

Yayınlanma: 17.07.2024 - 17:52

Güncelleme: 17.07.2024 - 18:13

Kayyum yönetim tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan ‘paraşüt’ atamalara karşı yasal süreç başlattığı gerekçesiyle, hukuksuz bir şekilde Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı görevinden alınan Prof. Dr. Cem Say, mahkeme kararıyla görevine iade edildi.

Konu hakkında Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Say, kararın Boğaziçi yönetimine göre bile absürt kaçan bir karar olduğunu, konu hakkındaki yönetmeliğin net olduğunu söyledi.

''YÖNETMELİKTE APAÇIK YAZAN BİR ŞEY''

Say, şöyle konuştu: “Boğaziçi yönetimi genel olarak hukuksuzluk yapıyor ama bu acayip derecede hukuksuz bir durumdu. Hukuk profesörleri de kararı görünce ‘böyle bir şey olamaz yönetmelikte apaçık yazan bir şey, seçimle gelinen tek akademik makamdır anabilim dalı başkanlığı’ gibi ifadeler kullanmışlardı. Konu hakkındaki yönetmelik o kadar açık ki. Anabilim dalındaki hocalar seçim yapıyorlar, daha sonra da dekan onların seçtiği kişinin atamasını yapıyor. Dekanın bir takdir hakkı yok, seçimden sonra keyfi görevden alma hakkı da yok. Suçun kanıtlanmış belgelenmiş olması gerekir görevden alma için. Bende öyle bir durum da yoktu. Paraşüt sistemiyle yapılan atamalara karşı dava hakkımı kullandığım için bana karşı bir süreç başlatıldı. Yaptığım da suç olmadığından mahkeme kararı hukuk dışı ve beklemesinde sakınca olduğu gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.”