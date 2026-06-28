Kaz Dağları coğrafyasında yapılmak istenen madene karşı yurttaş kazandı: Koza’ya yargı freni

Akın İpek’in FETÖ’den yargılanması üzerine 2015’te Hazine’ye devredilerek kayyım atanan ve ardından başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olduğu Varlık Fonu’na devredilen Koza Altın (yeni adıyla Türk Altın İşletmeleri) yargıya takıldı. Şirketin Kaz Dağları coğrafyasında kurmak istediği altın madenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı iptal edildi.

Ziraat Mühendisleri Odası tarafından açılan davada, Çanakkale 1. İdare Mahkemesi iptal kararı verirken Çanakkale Belediyesi’nin açtığı ve yurttaşların müdahil olduğu davada ise yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Ayvalık Tabiat Platformu, Burhaniye Çevre Platformu, Ege Çevre ve Kültür Platformu, Bergama Çevre Platformu, Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği ve yurttaşlar tarafından yürütmeyi durdurma ve duruşma istemli olarak Çanakkale 2. İdare Mahkemesi’ne açılan davada da iptal kararı bekleniyor.

PROJEDE NE VAR?

115 hektarlık, yani 161 futbol sahası büyüklüğündeki alanda etkili olacak proje tarım ve orman alanlarını kapsıyordu. Çanakkale’nin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı’na yakın mesafede bulunan ve su toplama havzasında yapılmak istenen projeye karşı bilirkişi keşfi 13 Şubat’ta yapılmıştı. Keşfe yurttaşların yanı sıra baro temsilcileri de katılmıştı. İptal kararını getiren bilirkişi raporunda hazırlanan ÇED raporundaki eksikliklere dikkat çekildi. Projenin yeraltı suyu ve ekosistemi tehdit edeceği belirtilen raporda, bilimsel değerlendirmelerin yetersiz olduğunun altı çizildi. Raporda kamu yararı bulunmadığı belirtilirken olumsuz etkilere karşı alınacak tedbirlerin de belirsiz bırakıldığı kaydedildi.

Geçen aylarda ise Atikhisar Barajı’na 4.5, Işıkeli Göleti’ne 3.4, Kuşçayırı Köyü’ne yalnızca 1.5 kilometre mesafede başka bir maden projesi gündeme gelmişti. CVK Maden İşletmeleri, Kanada ortaklı Orta Truva Madencilik’in hisselerini satın alarak bünyesine geçirmesinin ardından Çanakkale’de Kaz Dağlarına komşu Kuşçayır Köyü mevkisinde orman, mera ve tarım arazilerini de içine alan bölgede altın, gümüş ve bakır gibi cevherleri çıkarmak için ÇED sürecini başlatmıştı.