Kaz Dağları'nda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesi Kaz Dağları'nda mahsur kalan 10 kişi helikopterle kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 12:31
Kaz Dağları'nda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
Abone Ol google-news

İstanbul'dan Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında yer alan Şahindere Kanyonu'na gelen 10 kişi, dün sabah saatlerinde doğa gezisine çıktı.

10 kişi, dönüş yolunda kaybolduklarını fark ederek, saat 21.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye 8 Asayiş Timi, 1 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 1 İstihbarat Timi, 1 Köpek Timi ve 1 Asayiş Komando Timi sevk edildi. Ayrıca AFAD personeli, AKUT ekipleri, UMKE ve 2 ambulans da hazır bekletildi. Grupla telefon irtibatı sağlanarak durumları hakkında bilgi alındı.

Aydın Jandarma İHA Komutanlığı'ndan bir İHA bölgeye gönderildi. Keşif faaliyetlerinin ardından grubun yeri tespit edilirken, karanlık ve arazinin sarp yapısı nedeniyle kurtarma çalışmalarına ara verildi.

Çalışmalara günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı. Grup, helikopterle kurtarıldı. O anlar kameraya da yansıdı. Grubun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Kaz Dağları haberleri arama kurtarma haberleri kurtarma haberleri

İlgili Haberler

CHP heyeti İliç'ten aktardı: 'Yağış nedeniyle arama kurtarma çalışmaları yapılamıyor'

CHP heyeti İliç'ten aktardı: 'Yağış nedeniyle arama kurtarma çalışmaları yapılamıyor'
AFAD duyurdu: Türkiye'den İran'a arama kurtarma ekibi gidiyor

AFAD duyurdu: Türkiye'den İran'a arama kurtarma ekibi gidiyor
Uzmanlardan ‘kamucu’ afet yönetimi çağrısı: ‘AFAD'ın İstanbul’daki arama kurtarma biriminde 300 kişi var’

Uzmanlardan ‘kamucu’ afet yönetimi çağrısı: ‘AFAD'ın İstanbul’daki arama kurtarma biriminde 300 kişi var’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler