Kaza aileyi ayırdı: Ayşe öldü, eşi ve bebeği yaralı...

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada Ayşe Cihan Harman (29) yaşamını yitirdi, sürücü eşi ve 1 yaşındaki kızı yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 25.04.2024 - 15:52
Kaza aileyi ayırdı: Ayşe öldü, eşi ve bebeği yaralı...
Abone Ol google-news

Kaza, saat 12.00 sıralarında Aydın-Muğla karayolu Söğütçük mevkisinde meydana geldi. Hayrettin Harman (29) yönetimindeki 48 ALS 987 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada, Ziraat Mühendisi Ayşe Cihan Harman hayatını kaybetti, eşi Hayrettin Harman ile 1 yaşındaki kızı D.H. yaralandı.

İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Ayşe Cihan Harman'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


aydın haberleri kaza haberleri otomobil haberleri

İlgili Haberler

FSM Köprüsü'nde, otomobil ile çarpışan kamyon devrildi: 2 yaralı

FSM Köprüsü'nde, otomobil ile çarpışan kamyon devrildi: 2 yaralı
İstanbul’da lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu: 20 kişi yakalandı

İstanbul’da lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu: 20 kişi yakalandı
Batman’da otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

Batman’da otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'ye iki transfer: Özgür Özel’in bugün üç yeni vekile rozet takması bekleniyor

CHP'ye iki transfer: Özgür Özel’in bugün üç yeni vekile rozet takması bekleniyor
Günlük burç yorumları: 26 Nisan 2024 Cuma Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Nisan 2024 Cuma Balık burcu yorumu
İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde rehine krizi!

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde rehine krizi!
Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden Ali Öztoklu, bağımsız belediye başkanı oldu

Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden Ali Öztoklu, bağımsız belediye başkanı oldu
Uğur Dündar'dan meraklandıran paylaşım... Bugünü işaret etti: 'Gündem değişecek'

Uğur Dündar'dan meraklandıran paylaşım... Bugünü işaret etti: 'Gündem değişecek'
Günlük burç yorumları: 26 Nisan 2024 Cuma Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Nisan 2024 Cuma Yay burcu yorumu
Gazetecileri hedef alan Süleyman Soylu’ya Fatih Altaylı’dan çok sert yanıt: ‘Haddini bilsin, tepemin tasını attırmasın’

Gazetecileri hedef alan Süleyman Soylu’ya Fatih Altaylı’dan çok sert yanıt: ‘Haddini bilsin, tepemin tasını attırmasın’
Günlük burç yorumları: 26 Nisan 2024 Cuma Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Nisan 2024 Cuma Kova burcu yorumu