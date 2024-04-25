Kaza aileyi ayırdı: Ayşe öldü, eşi ve bebeği yaralı...
Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada Ayşe Cihan Harman (29) yaşamını yitirdi, sürücü eşi ve 1 yaşındaki kızı yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Aydın-Muğla karayolu Söğütçük mevkisinde meydana geldi. Hayrettin Harman (29) yönetimindeki 48 ALS 987 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazada, Ziraat Mühendisi Ayşe Cihan Harman hayatını kaybetti, eşi Hayrettin Harman ile 1 yaşındaki kızı D.H. yaralandı.
İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Ayşe Cihan Harman'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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