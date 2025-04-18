Kaza anı kamerada: Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 18.04.2025 - 09:24

Güncelleme: 18.04.2025 - 09:24

Kaza, saat 16.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Keçeciler Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Fetih Caddesi istikametinden Başak Caddesi istikametine seyir halinde olan ehliyetsiz olduğu öğrenilen 18 yaşındaki M.K. idaresindeki Audi marka otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki Kemal Keskin ile 13 yaşındaki F.Ö’ye çarptı.

Kazada çocuklardan Kemal Keskin olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan F.Ö. ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin çocuklara çarptığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.