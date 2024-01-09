Gümüşhane’de feci kaza... Araç istinat duvarına çarptı: Yaralılar var!

Yayınlanma: 09.01.2024 - 14:40

Güncelleme: 09.01.2024 - 14:40

Gümüşhane’den Bayburt istikametine ilerleyen Suat Üzülmez (56) yönetimindeki 06 DPG 62 plakalı hafif ticari araç karayolunun Sargınkaya köyü mevkiinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun sol tarafındaki istinat duvarına çarptı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR!

Kazada sürücü Üzülmez ile araçta bulunan Atıf Aydın (67), Fuat Üzülmez (60), M.F.S. (8), Nevin Üzülmez Aydın (58) ve Oğuzhan Üzülmez (32) hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.