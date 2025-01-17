Kaza kamerada: İş makinesinin çarptığı kadın öldü!

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sürücüsünün geri manevra yaptığı iş makinesinin çarptığı Fidan Yayla (98) hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza kamerada: İş makinesinin çarptığı kadın öldü!
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DHA
Yayınlanma: 17.01.2025 - 14:15

Kaza, salı günü saat 11.30 sıralarında Bolvadin'e bağlı Özburun beldesinde meydana geldi.

Geri manevra yapan B.K.'nin (40) kullandığı iş makinesi, yolda yürüyen Fidan Yayla'ya çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi Yayla'yı Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yayla, hastanede hayatını kaybetti.

Kaza güvenlik kamerasına yansırken, Fidan Yayla'nın 8 Ocak 2023'te evine giren hırsızlar tarafından karyolaya bağlandığı, şüphelilerin 2 cumhuriyet altını ve 900 lirayı çalıp kaçtığı medyada yer almıştı.


Etiketler: #afyonkarahisar #iş makinesi #kaza

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