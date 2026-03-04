Kaza saniye saniye kaydedildi: İstanbul'da hız faciası... Sürücü feci şekilde can verdi!

Hürriyet Mahallesi Lider Sokak üzerinde gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

İddiaya göre; 06 TBR 52 plakalı otomobilin sürücüsü Kamil B., yokuş aşağı hızla seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki duvara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken sürücü otomobil içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Kamil B., sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı ise, sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızla yokuş aşağı indiği ve ardından duvara çarptığı anlar yer aldı.